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10:18, 1 декабря 2022Силовые структуры

Сотрудника российского зоопарка осудят за нападение львицы на коллегу

В Балахне администратор зоопарка попал под суд из-за нападения львицы на работницу

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

В городе Балахна Нижегородской области в суд передано уголовное дело о нападении львицы на 35-летнюю работницу местного зоопарка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Завершено следствие по делу в отношении администратора зоопарка, обвиняемого в нарушении требований охраны труда.

По версии следствия, 13 октября работница убирала вольер с хищниками. Львица сумела открыть задвижку и напала на женщину. В результате она получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следователи в ходе расследования установили, что администратор должен был обеспечить строгое соблюдение правил техники безопасности в зоопарке, в частности устранить имевшиеся неисправности запирающего вольер устройства. Вследствие неисполнения им своих обязанностей стало возможным нападение животного на человека.

Фигурант дела признал вину в инкриминируемом ему деянии.

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Любовь Ширижик
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