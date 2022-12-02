Сообщение о съемках фильма «Призрак Киева» актером Невским оказалось фейком

Актер Александр Невский опроверг данные о том, что снимает фильм «Призрак Киева»

1 декабря в развлекательном Telegram-канале MDK появилось сообщение, что актер Александр Невский снимет фильм «Призрак Киева» и сыграет в нем президента Украины Владимира Зеленского. Однако информация оказалась фейком.

К публикации был прикреплен постер киноленты, который якобы размещен в сторис в Instagram (cоцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) артиста, при этом самого постера на странице представителя культуры нет.

Более того, на своей странице в Twitter Невский опроверг эти данные. «Псевдопатриоты РФ распространили фейк, который является отличной идеей! Подобный блокбастер когда-нибудь снимут украинские кинематографисты, и президента Зеленского сыграет Шон Пенн или другой оскароносец. А я думаю о ремейке Red Scorpion», — написал он.

Публикация не получила охвата в СМИ, однако была распространена в некоторых Telegram-каналах.