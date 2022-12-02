Любитель футбола ударил ногой по мячу и остался калекой из-за редкой травмы
37-летний Дейл Эллиотт из английского города Канви-Айленд, графство Эссекс, остался калекой после игры в футбол. Об этом сообщает The Mirror.
Любитель футбола почувствовал сильную боль в ноге после того, как ударил по футбольному мячу. Он вызвал бригаду скорой помощи, и его доставили в больницу. По словам Эллиотта, он провел семь часов в травматологическом отделении, а затем шесть часов в отделении неотложной помощи, но его жалобы поначалу не воспринимали всерьез. Его нога распухла, а состояние стремительно ухудшалось. «Я не могу описать боль. Она была мучительной. Врачи дали мне две дозы морфия, которые даже не подействовали. Тогда, я думаю, они поняли, насколько все серьезно», — вспоминает мужчина.
Эллиотту пришлось ждать еще восемь часов, прежде чем его осмотрели. По заключению врачей, у пациента возник компартмент-синдром, или синдром межфасциального пространства, — состояние, при котором отек мягких тканей разрастается и приводит к повышенному давлению в фасциальном футляре и нарушает микроциркуляцию крови. Это, в свою очередь, приводит к повреждению тканей.
Чтобы понизить давление внутри конечности и облегчить боль, хирурги сделали надрезы на ноге мужчины. Однако операция оказалась неудачной — давление в ноге не уменьшилось, и она начала чернеть. Врачи провели еще пять операций, но состояние Эллиотта не улучшилось. Хирурги заявили, что пациенту может потребоваться ампутация ноги. «Дейл спросил, не хочу ли я уйти от него. Я сказала, что вышла за него замуж не из-за того, что у него есть две руки, две ноги и голова», — призналась его жена.
Мужчина перенес еще три операции в другой больнице, в ходе которых хирурги удалили омертвевшую мышцу в конечности. Давление удалось нормализовать, и Эллиотт пошел на поправку. Он будет находиться в больнице в течение трех месяцев. Мужчина рассказал, что больше никогда не сможет играть в футбол, водить машину и кататься на велосипеде со своими детьми.
Ранее сообщалось, что 45-летний Даррен Спенс лишился обеих ног после того, как случайно поранил руку. Мужчина порезался во время работы с машиной для измельчения картона на складе.