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16:50, 2 декабря 2022Россия

Описано возможное будущее Сноудена в России

Политолог Гращенков допустил, что Сноуден может стать сотрудником российской госкорпорации

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден после получения паспорта гражданина России может стать сотрудником одной из государственных корпораций. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он рассказал о возможном будущем Сноудена.

«Сноуден был символом борьбы, как бы в советское время сказали, борьбы с американским империализмом, то есть показатель того, что у них там не лучше, чем у нас. Какая у него теоретически может быть карьера? Оставаться таким символом того, что люди с Запада бегут в Россию. Сейчас он может быть сотрудником какой-нибудь компании или госкорпорации. Сейчас у нас активно к IT привлекают внимание, может быть, у него в этом направлении будут какие-то перспективы», — сказал политолог.

Также Илья Гращенков допустил, что Эдвард Сноуден мог бы стать депутатом Государственной Думы, если это позволяет российское законодательство.

Как сообщил адвокат Анатолий Кучерена, Эдвард Сноуден получил российский паспорт и принял присягу. Его супруга также готовится подать заявление на получение российского паспорта.

Сноуден получил российское гражданство в сентябре этого года. Он заявил, что таким образом его семья обрела стабильность.

Эдвард Сноуден, работавший на Агентство национальной безопасности (АНБ) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), в 2013 году передал журналистам секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран. После этого он бежал и страны, запросив политическое убежище в нескольких десятках стран, в том числе в России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.

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Мария Сметанина
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