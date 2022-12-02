Описано возможное будущее Сноудена в России

Политолог Гращенков допустил, что Сноуден может стать сотрудником российской госкорпорации

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден после получения паспорта гражданина России может стать сотрудником одной из государственных корпораций. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он рассказал о возможном будущем Сноудена.

«Сноуден был символом борьбы, как бы в советское время сказали, борьбы с американским империализмом, то есть показатель того, что у них там не лучше, чем у нас. Какая у него теоретически может быть карьера? Оставаться таким символом того, что люди с Запада бегут в Россию. Сейчас он может быть сотрудником какой-нибудь компании или госкорпорации. Сейчас у нас активно к IT привлекают внимание, может быть, у него в этом направлении будут какие-то перспективы», — сказал политолог.

Также Илья Гращенков допустил, что Эдвард Сноуден мог бы стать депутатом Государственной Думы, если это позволяет российское законодательство.

Как сообщил адвокат Анатолий Кучерена, Эдвард Сноуден получил российский паспорт и принял присягу. Его супруга также готовится подать заявление на получение российского паспорта.

Сноуден получил российское гражданство в сентябре этого года. Он заявил, что таким образом его семья обрела стабильность.

Эдвард Сноуден, работавший на Агентство национальной безопасности (АНБ) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), в 2013 году передал журналистам секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран. После этого он бежал и страны, запросив политическое убежище в нескольких десятках стран, в том числе в России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.