Международный чемпионат Хайтек перешел на российское оборудование

Российские производители массово импортозаместили оборудование для чемпионата Хайтек

С 7 по 11 ноября в Екатеринбурге прошел Международный чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек, организованный Агентством развития навыков и профессий (АРНП). При этом в значительной части компетенций организаторы смогли успешно перейти на оборудование, разработанное российскими специалистами и произведенное на территории РФ, рассказал в беседе с «Лентой.ру» генеральный директор АРНП, директор дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберт Уразов.

По его словам, в этом году одной из главных задач организаторов было проверить, способны ли российские компании, производства и специалисты быстро адаптироваться к новым условиям, с которыми столкнулась страна после введения санкций. В итоге нынешний чемпионат стал своеобразным стресс-тестированием для российской промышленности, заявил Уразов.

Мы ставили нашим производственным компаниям и экспертам сложную задачу. В трети компетенций мы сознательно исключали оборудование, произведенное не в РФ. Причем даже не из экономической логики, а из логики проведения стресс-тестирования Роберт Уразов генеральный директор АРНП

В итоге в 11 компетенциях участники работали на оборудовании, которое в основном было создано на территории России. В частности, одним из самых показательных кейсов стало проведение соревнований по мехатронике, которое оставалось под большим вопросом после ухода с российского рынка немецкой компании Festo, бывшей главным поставщиком оборудования для этой компетенции. По словам Уразова, специалисты Регионального центра облучательных технологий «ЭРА» Росатома, которые ранее также участвовали в Хайтеке, смогли собрать свою собственную мехатронную станцию, причем на 90 процентов из российских комплектующих.

Другим удачным примером стали состязании в компетенции «Сварочные технологии». По словам менеджера компетенции, заместителя международного эксперта АРНП Светланы Дюковой, за предыдущие годы все специалисты привыкли работать на иностранном оборудовании — американском, шведском или финском. Однако в этом году организаторы решили пригласить на чемпионат всех производителей, которые могли предоставить оборудование определенного уровня: и российских, и зарубежных, причем как из дружественных, так и из недружественных стран.

При этом возможность выбрать аппарат для выполнения конкурсного задания предоставили непосредственно участникам — они могли самостоятельно протестировать все образцы. В итоге из 26 конкурсантов 24 отдали предпочтение российскому производителю — компании из Санкт-Петербурга, уточнила Дюкова.

Фото: пресс-служба АРНП

Кроме того, на чемпионате были представлены проекты и разработки, выполненные бывшими участниками Хайтека. В частности, посетители площадки могли узнать об успешном кейсе по переоснащению нового цементного завода с использованием отечественной автоматики, которое позволило наладить работу всей производственной линии, а также о строительстве моста через Волгу в Тольятти, при котором была применена технология производства обтекателей моста, позволившая увеличить производительность труда на 20 процентов.

Также был презентован проект автоматической бесконтактной системы подачи воды, который в будущем можно будет устанавливать в общественных пространствах, например, в торговых центрах, аэропортах и школах. Кроме того, был представлен прибор, который предназначен для использования в медучреждениях в рамках восстановительной терапии пациентов после операций и уже проходит тестирование в госпитале имени Бурденко.

Всего в этом году участниками Хайтека стали около 600 человек и порядка 500 экспертов, представляющих более чем 20 крупнейших российских корпораций и компаний, в том числе «Росатом», «Евраз», «Роскосмос», «Сибур» и РЖД. Конкурсанты соревновались по 37 сквозным и отраслевым компетенциям, входящим в четыре блока: производство и инженерные технологии, строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, а также так называемые навыки будущего — Future Skills. Параллельно на той же площадке прошел II Кубок по рационализации и производительности, который собрал свыше 400 участников и экспертов, соревновавшихся в восьми конкурсных направлениях.

Кроме того, в этом году участие в Хайтеке приняли представители 16 иностранных государств, в том числе из Белоруссии, Бразилии, Ганы, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Малайзии, Намибии, Нигерии, ЮАР, Узбекистана и Зимбабве. При этом участники из Белоруссии и Казахстана смогли приехать в Екатеринбург лично, другие присоединились к соревнованиям дистанционно.

Как было, уже не будет, это очевидно. Соответственно нам надо учиться жить, не думая, что кто-то что-то сделает за нас, а делать самостоятельно и делать это вместе с теми дружественными странами, с которыми РФ сотрудничает и будет сотрудничать дальше Роберт Уразов генеральный директор АРНП

По словам гендиректора АРНП, благодаря приглашению на чемпионат других стран, в том числе и с менее развитой экономикой и средствами производства, Россия сможет не только помочь другим странам с технологиями, но и открыть для себя их рынок. Если в годовом горизонте польза от проведения подобных чемпионатов с приглашением иностранных участников не так очевидна, то в перспективе десяти лет ситуация выглядит уже совсем иначе, заключил он.