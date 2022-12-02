В Белом доме заявили о неготовности Зеленского к мирным переговорам

Белый дом: США не видят со стороны Зеленского готовности к мирным переговорам с Россией

Вашингтон не видит со стороны президента Украины Владимира Зеленского готовности к мирным переговорам с Россией. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он напомнил про утверждение украинского лидера про веру в разрешение конфликта дипломатическим путем. Однако сейчас Зеленский «не готов», а США «не будут насильно усаживать Украину за стол переговоров», сказал чиновник.