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22:29, 2 декабря 2022Мир

В Белом доме заявили о неготовности Зеленского к мирным переговорам

Белый дом: США не видят со стороны Зеленского готовности к мирным переговорам с Россией

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон не видит со стороны президента Украины Владимира Зеленского готовности к мирным переговорам с Россией. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он напомнил про утверждение украинского лидера про веру в разрешение конфликта дипломатическим путем. Однако сейчас Зеленский «не готов», а США «не будут насильно усаживать Украину за стол переговоров», сказал чиновник.

Марина Совина
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