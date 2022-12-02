Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:14, 2 декабря 2022Экономика

В России стало слишком много официантов

«Ъ»: на российском ресторанном рынке зафиксирован профицит сотрудников

Фото: Ira Lichi / Shutterstock

На российском ресторанном рынке после ухода некоторых западных компаний зафиксирован профицит сотрудников — официантов стало слишком много. За десять месяцев число соискателей работы в этом сегменте взлетело на 47 процентов по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордных 269 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование HeadHunter и сети кофеен Coffee Like.

Спроса на такое количество специалистов нет. Число размещенных компаниями общепита вакансий увеличилось в годовом выражении только на четыре процента — до 166,6 тысячи. Из-за снижения в кризис трафика посетителей нет смысла набирать дополнительный персонал, поясняют эксперты. Кроме того, многие зарубежные сети решили окончательно уйти из страны. В июне на рынок вышли 39 тысяч новых соискателей.

Ранее FinExpertiza назвала самых высокооплачиваемых специалистов России. Самые высокие средние зарплаты в России оказались у нефтяников и газовиков. До вычета подоходного налога они достигают 175 тысяч рублей в месяц.

На втором и третьем месте рейтинга — менеджеры и консультанты по вопросам управления (155 тысяч рублей) и сотрудники авиаотрасли (154 тысячи). Доходы работников общепита — 32,5 тысячи рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало предварительную причину крушения МиГ-31 в Приморье
Дома в одной европейской стране подешевели рекордно за два года
Раскрыта тема телефонных переговоров Путина и Лукашенко
В Турции произошел взрыв в черноморском порту Самсун
Стало известно о завершении зачистки поселка Новоселовское в ЛНР
ФАС предложила новым территориям механизм контроля цен
Журнал «Лиза» пригрозил певице Монеточке судом
Кадыров показал переданную в зону СВО чеченским бойцам технику
В России стало слишком много официантов
Сбросившего 11-летнего сына с балкона и избившего жену россиянина осудят
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.