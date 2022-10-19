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07:03, 19 октября 2022Экономика

Названы самые высокооплачиваемые специалисты в России

FinExpertiza: самые высокие зарплаты в России получают нефтяники и газовики

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Самые высокие средние зарплаты в России — у нефтяников и газовиков, до вычета подоходного налога они достигают 175 тысяч рублей в месяц, показало исследование аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Данные есть в распоряжении «Ленты.ру», подсчеты основаны на данных Росстата о заработках на российских предприятиях к июлю 2022 года.

На втором и третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов названы менеджеры и консультанты по вопросам управления (155 тысяч рублей) и сотрудники авиаотрасли (154 тысячи). В десятку входят также финансисты и страховщики (136,5 тысячи рублей), программисты (134,1 тысячи), сотрудники водного транспорта (129,9 тысячи), производители кокса и нефтепродуктов (118,8 тысячи), специалисты табачной индустрии (115,7 тысячи), ученые (106,1 тысячи) и металлурги (104 тысячи).

Низкие же зарплаты, как правило, у сотрудников предприятий легкой промышленности и сферы услуг. Так, производители одежды получают меньше всего, в среднем 26,5 тысячи в месяц. Зарплата российских учителей, педагогов и воспитателей по состоянию на середину этого года составляла 32,3 тысячи рублей, а вот доходы работников общепита выше — 32,5 тысячи рублей.

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Как объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова, разница в размере средних зарплат между профессиями существенна — до 6,6 раза. «В то же время в разных регионах заработки работников внутри одной и той же отрасли также могут отличаться в разы, например, в розничной торговле – до 4 раз, в здравоохранении – до 5 раз, в строительстве – до 6 раз, в образовании и вовсе до 10 раз», — заметила она, добавив, что в кризисные периоды неравенство обычно усиливается.

В среднем в России зарплаты к июлю 2022 года выросли в номинальном выражении — на 12,7 процента год к году, однако темпы роста цен (15,1 процента) рост заработка обогнали. Притом в некоторых секторах зарплаты сократились даже в номинальном выражении, без учета инфляции: в автопроме они упали на 7 процентов, до 56,8 тысячи рублей. Секторы в целом сталкивается со сложностями, что отмечало летом руководство страны, указывая на 85-процентный спад производства в апреле.

Ранее FinExpertiza обратила внимание также на то, что во втором квартале в стране резко сократилось число молодых работников. Доля сотрудников младше 30 лет в стране составила минимальные за всю историю 14,7 процента. В Минтруда, в свою очередь, отмечают, что российские работодатели сейчас сталкиваются с серьезной нехваткой персонала.

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Платон Щукин
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