В России рекордно сократилось количество работающей молодежи

FinExpertiza: в России за год число работников младше 30 лет снизилось на 1,19 млн человек

Во втором квартале текущего года в России резко снизилось количество работников в возрасте 15-29 лет. К такому выводу на основании данных Росстата пришли эксперты аудиторско-консалтинговой компания FinExpertiza. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики оценили сокращение числа молодежи на рынке труда в 1,19 миллиона человек, или 10,1 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля работников младше 30 лет в стране составила минимальные за всю историю 14,7 процента.

Сильнее всего тенденция проявилась в Пензенской области (минус 23,9 процента), Забайкальском крае (22,5 процента), Москве (22,1 процента). При этом обратный тренд зафиксирован 10 регионах России, например, в Чукотском автономном округе, Хакасии, Курганской области, где работающей молодежи стало больше на 15,3, 10,1 и 9,1 процента соответственно.

Эксперты компании связывают рекордное сокращение персонала в возрасте 25-29 лет с рождением этой категории граждан в кризисные 1992-1997 годы. Так, значимых специалистов этого возраста стало меньше на 674 тысячи человек за год. «Продолжающееся снижение численности молодых работников, таким образом, в первую очередь связано с демографической ямой 90-х годов», — рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова. Она считает, что в силу демографических причин количество работающей молодежи в ближайшие годы продолжит сокращаться и может начать расти во второй половине 2020-х годов, когда рынок в значительной мере пополнится представителями поколения 2000-х.

В настоящее время на российском рынке труда фиксируется серьезный дефицит кадров, ситуацию ранее подтвердили в Минтруда. Работодатели стали отмечать резкую нехватку персонала на фоне объявления частичной мобилизации населения.