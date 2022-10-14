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10:27, 14 октября 2022Россия

В России попросили дать отсрочку от мобилизации для еще одной профессии

Минпросвещения попросило дать отсрочку от частичной мобилизации для школьных учителей

Министерство просвещения России направило в правительство ходатайство о том, чтобы школьным учителям дали отсрочку от частичной мобилизации. Об этом заявил заместитель министра просвещения Андрей Корнеев, его цитирует ТАСС.

«Соответствующее ходатайство мы направили в правительство, ждем решения правительства и будем всесторонне это продвигать», — сказал Корнеев, уточнив, что речь идет о всех педагогах, попадающих под критерии мобилизации.

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Ранее к главе Минпромторга Денису Мантурову обратился Российский книжный союз просьбой дать отсрочку от частичной мобилизации сотрудникам полиграфической отрасли. В обращении говорится, что в отрасли и так остро стоит вопрос о дефиците кадров, устаревшем оборудовании и отсутствии инвестиций.

Помимо этого, с просьбой об отсрочке для фармацевтов и провизоров к главе Минобороны Сергею Шойгу и главе кабмина Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация независимых аптек. В обращении говорится, что призыв таких специалистов может привести к закрытию аптечных пунктов и создать угрозу обеспечению лекарствами населения в российских регионах.

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Анастасия Шейкина
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