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Еще одной категории россиян попросили дать отсрочку от частичной мобилизации

Ассоциация независимых аптек обратилась к Шойгу за отсрочкой от мобилизации фармацевтам

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Фармацевтам и провизорам нужно установить бронь от частичной мобилизации. С таким предложением об отсрочке для еще одной категории россиян к министру обороны Сергею Шойгу и премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация независимых аптек, документ есть в распоряжении «Известий».

В обращении говорится, что призыв фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптечных пунктов и создать угрозу обеспечению лекарствами населения в российских регионах. В ассоциации отметили, аптеки в регионах чаще всего представлены индивидуальными предприятиями и обществами с ограниченной общественностью с одним учредителем, подчеркнув, что такие лицензии аптек носят персонифицированный характер.

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По словам главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, среди участников объединения есть такие точки, где владелец лицензии не только является управляющим, но и обслуживает покупателей.

«Заменить таких специалистов на рабочем месте будет просто некому. Призыв их в ряды Вооруженных сил может поставить под угрозу лекарственное обеспечение. Аптеки будут вынуждены просто закрываться. Причем такая ситуация наиболее вероятна для аптек, расположенных в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах», — считает Преснякова.

Ранее замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что правительству России следует рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для индивидуальных предпринимателей, которые выполняют заказы в том числе в оборонной сфере.

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Анастасия Шейкина
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