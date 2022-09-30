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В России призвали разработать правила отсрочки для ИП

Сенатор призвал правительство РФ разработать правила отсрочки от мобилизации для ИП
Иван Абрамов

Иван Абрамов. Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что правительству России следует рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для индивидуальных предпринимателей, которые выполняют заказы в том числе в оборонной сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

«В отношении индивидуальных предпринимателей и их сотрудников вопрос не решен, а ведь на них налоги, кредиты», — призвал сенатор.

Абрамов уверен, что «правительству нужно разработать нормы по предоставлению брони руководителям и сотрудникам ИП, обществ с ограниченной ответственностью, если они задействованы в выполнении госзаказов, в том числе в оборонной сфере». Если ИП являются субподрядчиками при исполнении подобных контрактов, то нарушение сроков грозит уголовной ответственностью.

Член Совфеда добавил, что необходимо избежать закрытия компании при мобилизации ее главы. «Может быть, предусмотреть возможность вводить доверительное управление», — заключил он.

Ранее в Госдуме попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией. С такой инициативой выступил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

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Марина Совина
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