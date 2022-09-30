В Госдуме попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией

Депутат Госдумы Леонов попросил мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился в Минобороны с просьбой призвать медиков в рамках частичной мобилизации в соответствии со своей гражданской специализацией. Копия обращения есть у РИА Новости.

Политик отметил, что к нему поступили многочисленные запросы от мобилизованных медработников, которые связаны с тем, что их военно-учетные специальности не соответствуют их квалификации или трудовой деятельности.

Таким образом, призывают врачей-травматологов или хирургов призывают на службу как младший медперсонал.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщал, что в ходе частичной мобилизации могут быть призваны несколько тысяч медицинских работников.