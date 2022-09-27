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В Госдуме назвали число попадающих под мобилизацию медиков

Глава комитета Госдумы Хубезов: под мобилизацию могут попасть до трех тысяч медиков

Фото: РИА Новости

Несколько тысяч медицинских работников могут быть призваны в ходе частичной мобилизации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, передает «Интерфакс».

По его словам, в ходе дискуссий в комитетах по обороне и охране здоровья говорилось о трех тысячах медиков. «До трех тысяч медицинских работников могут быть призваны в ходе частичной мобилизации», — сказал он.

Ранее в Госдуме во втором и третьем чтениях приняли поправки в Трудовой кодекс России о правах работников, попавших под частичную мобилизацию или принявших решение поступить на военную службу по контракту. Новая статья предусматривает приостановку действия трудового договора попавшего под мобилизацию работника на время прохождения им военной службы.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.

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Варвара Кошечкина
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