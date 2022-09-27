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В Госдуме приняли поправки о трудовых правах попавших под мобилизацию работников

ГД во втором и третьем чтениях приняла поправки о трудовых правах попавших под мобилизацию

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла поправки в Трудовой кодекс России о о трудовых правах работников, попавших под частичную мобилизацию или принявших решение поступить на военную службу по контракту. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, в апреле замглавы ЛДПР, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий внесение правок в три статьи ТК РФ. Ко второму чтению данного проекта был внесен пакет правок, который должен был дополнить главу 55 ТК РФ статьей «Особенности обеспечения трудовых прав работников, призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ».

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Варвара Кошечкина
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