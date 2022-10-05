Работающим в еще одной отрасли россиянам попросили дать отсрочку от мобилизации

Минпромторг попросили дать отсрочку от мобилизации сотрудникам полиграфической отрасли

К главе Минпромторга Денису Мантурову обратился Российский книжный союз (РКС) с просьбой дать отсрочку от частичной мобилизации сотрудникам полиграфической отрасли. Письмо, подписанное главой РКС Сергеем Степашиным, есть в распоряжении РИА Новости.

«Обращаем ваше внимание на критическую ситуацию, которая складывается в полиграфической индустрии, обеспечивающей население РФ периодическими печатными СМИ, книжной и журнальной продукцией, включая учебные пособия для школ, средних и высших учебных заведений», — говорится в тексте обращения.

Там подчеркивается, что в полиграфической области в основном работают мужчины, их средний возраст в ряде модернизированных производств составляет 39 лет. В отрасли остро стоит вопрос о дефиците кадров, устаревшем оборудовании и отсутствии инвестиций.

Большая часть типографий в России представлены малыми предприятиями, в которых работают не более 15 человек, сообщили в РКС, отметив, что от полугода до года требуется на подготовку одного специалиста в этой области.

В союзе считают, что мобилизация даже небольшого числа специалистов «приведет к простоям, дисбалансу производственных мощностей, сокращению смен и в конечном итоге к сокращению персонала и существенному снижению налоговых платежей», а также сделает невозможным расширение производства.

Ранее с просьбой об отсрочке фармацевтам и провизорам выступила Ассоциация независимых аптек — она обратилась к министру обороны Сергею Шойгу и к премьер-министру Михаилу Мишустину. В обращении говорится, что призыв таких специалистов может привести к закрытию аптечных пунктов и создать угрозу обеспечению лекарствами населения в российских регионах.

Помимо этого, замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что правительству России следует рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для индивидуальных предпринимателей, которые выполняют заказы в том числе в оборонной сфере.