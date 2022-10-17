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13:18, 17 октября 2022Экономика

Минтруд заявил о нехватке кадров в России

Замглавы Минтруда Мухтиярова заявила о значительном дефиците кадров в России

Фото: Adolfo Félix / Unsplash

В настоящее время российские работодатели сталкиваются с серьезной нехваткой персонала, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы в России, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. Ее слова передает РИА Новости.

«Несмотря на то что показатели у нас по безработице на исторически низких минимумах, мы все прекрасно с вами понимаем, что работодатели у нас сейчас испытывают значительнейший дефицит в кадрах», — рассказала Мухтиярова и добавила, что сейчас в стране происходят глобальные изменения на рынке труда.

Согласно данным Росстата, которые приводил «Интерфакс», уровень безработицы в России в августе 2022 года снизился до нового исторического минимума — 3,8 процента, при этом с мая по июнь показатель составлял 3,9 процента — минимум с 1991 года. Общая численность россиян, не имеющих работы, в августе составила 2,855 миллиона человек, что на 45 тысяч ниже показателя предыдущего месяца.

Ранее в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщали, что число официально зарегистрированных безработных в России составляет 602,8 тысячи человек. По ее словам, доля безработных не превышает 0,8 процента от общего количества работников в стране.

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Мария Грушко
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