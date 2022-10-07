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В России стало меньше официальных безработных

Вице-премьер Голикова: доля безработных не превышает 0,8% от общего количества работников

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Количество официально зарегистрированных безработных в России снизилось: число таких людей стало меньше на 25 тысяч и сейчас составляет 621,4 тысячи. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, доля безработных не превышает 0,8 процента от общего количества работников в стране. «Мы продолжаем внимательно отслеживать текущую ситуацию на рынке труда», — сказала она.

В середине сентября зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов говорил, что сократить безработицу в России поможет налаживание собственного производства. Оценивая текущую ситуацию, депутат отметил, что в первую очередь остаться без работы сейчас рискуют россияне, работающие в иностранных компаниях, а также являвшиеся сотрудниками компаний, решивших свернуть деятельность на территории страны.

В свою очередь эксперты центра финансов социальной сферы Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина утверждают, что современная российская модель пособий по безработице устарела и требует трансформации. Они предложили отменить принцип назначения пособий при регистрации в качестве безработного. Аналитики института Минфина считают, что выплаты нужно назначать только тем, чьи семьи признаны малоимущими.

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Платон Щукин
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