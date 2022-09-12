В Госдуме назвали способ сократить безработицу в России

Депутат Кирьянов: сократить безработицу в РФ поможет налаживание собственного производства

Сократить безработицу в России поможет налаживание собственного производства. Способ изменить ситуацию с помощью создания новых рабочих мест назвал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, его слова приводят «Известия».

Оценивая текущую ситуацию, депутат отметил, что в первую очередь остаться без работы сейчас рискуют россияне, которые работают в иностранных компаниях, а также те, кто являлись сотрудниками компаний, решивших свернуть деятельность на территории РФ. Кирьянов объяснил, что компании «уходят по-разному», и далеко не всегда руководители соглашаются на переход от мирового бренда, которому невозможно больше работать в России, к другому бренду, как это случилось с «Макдоналдс».

Собеседник издания указал, что в некоторых ситуациях люди оказываются в подвешенном состоянии, и максимум, на что они могут рассчитывать, — на соблюдение трудовых прав в соответствии с законодательством, однако это вовсе не гарантирует того, что они продолжат работать.

Кирьянов считает, что сократить безработицу поможет налаживание собственного производства. В этом случае, уверен он, можно создать новые рабочие места и гарантировать гражданам стабильный доход.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказал об адаптации экономики России к разрушительным санкциям. По его словам, пик спада потребительского спроса в стране пройден, а уровень безработицы уже третий месяц держится на историческом минимуме в 3,9 процента экономически активного населения.

5 сентября Bloomberg со ссылкой на «непубличный отчет для правительства» России сообщил о надвигающейся «глубокой рецессии» в экономике страны. По данным агентства, выводы из отчета обсуждались на закрытом совещании 30 августа, а источники Bloomberg подтвердили подлинность документа. Согласно худшему сценарию, ВВП России не вернется на уровень 2021 года и к концу десятилетия, а падение в 2023 и 2024 годах составит 11 процентов ежегодно.