Мишустин рассказал об адаптации экономики России к разрушительным санкциям

Мишустин: ВВП России сократился всего на 1 процент по сравнению с 2021 годом

Несмотря на неизбежное замедление динамики роста российской экономики, санкции не стали разрушительными, как предполагали их инициаторы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления на панельной сессии Московского финансового форума. Его слова приводит «Интерфакс».

«По оценке министерства экономического развития, в январе-июле ВВП РФ снизился чуть больше чем на 1 процент относительно показателя аналогичного периода 2021 года. А тогда наша экономика росла опережающими темпами, восстанавливаясь после ковида. Для сравнения — падение ВВП в глобальный кризис 2009 года было сильнее в семь раз. А тогда никаких внешних ограничений не было», — отметил премьер.

По словам Мишустина, пик спада потребительского спроса в России пройден, а уровень безработицы уже третий месяц держится на историческом минимуме в 3,9 процента экономически активного населения.

Глава правительства подчеркнул, что вопреки опасениям, выросли также инвестиции. «Во втором квартале этого года вложения в основной капитал по полному кругу организаций в реальном выражении увеличились на 4 процента. <…> В основном предприниматели не останавливали, а наоборот, стремились продолжить инвестпрограммы там, где это возможно» — сказал Мишустин. Глубокой рецессии, по мнению премьера, в итоге не случилось, а страна успешно отвечает на возникающие вызовы.

Ранее в конце августа премьер говорил, что Запад еще имеет возможности для усиления давления на Россию. И в этих условиях необходима серьезная «донастройка» финансовой системы, заявил Мишустин, которая предполагает увеличение ликвидности экономики, сохранение устойчивой работы предприятий и рабочих мест.

5 сентября Bloomberg со ссылкой на «непубличный отчет для правительства» России сообщил о надвигающейся «глубокой рецессии» в экономике страны. По данным агентства, выводы из отчета обсуждались на закрытом совещании 30 августа, а источники Bloomberg подтвердили подлинность документа. Согласно худшему сценарию, ВВП России не вернется на уровень 2021 года и к концу десятилетия, а падение в 2023 и 2024 годах составит 11 процентов ежегодно.