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Путин предсказал нарастание сложностей в экономике

Президент России Путин предсказал нарастание проблем с поставками
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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Проблемы в экономике России, связанные с цепочками поставок, будут нарастать, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы понимаем, есть сложности с цепочками поставок, с комплектующими, и мы ждем еще проблем. Мы ждем, они будут нарастать, мы отдаем себе в этом отчет», — сказал Путин.

Он добавил также, что проблемы есть в таких отраслях, как металлургия и автопромышленность. Путин ранее в июне уже указывал на то, что оба сектора сталкиваются с серьезными рисками сокращения производства.

Президент обратил внимание на спад, зафиксированный в автопроме. По данным Росстата, в апреле показатели выпуска легковых автомобилей на годовом уровне снизились на 85,4 процента — произведено всего около 20 тысяч машин.

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Платон Щукин
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