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07:46, 2 декабря 2022Россия

В ЛНР рассказали о панике находящихся в Артемовске офицеров ВСУ

В ЛНР заявили, что офицеры ВСУ паникуют из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал ТАСС, что офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящийся в районе Артемовска, пребывает в панике, поскольку не получает приказа эвакуироваться из города.

«Положение вооруженных формирований Украины в виду успехов наших войск в районе Артемовска с каждым днем ухудшается. На данный момент есть все основания для подготовки эвакуации пункта управления войсками из населенного пункта в более безопасное место», — заявил он.

По словам Марочко, на сегодняшний день руководство ВСУ не планирует передислокации украинских солдат из Артемовска, что, в свою очередь, приводит к панике в рядах старшего офицерского состава.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Пентагон решил значительно расширить подготовку украинских военных и научить их методам ведения «более изощренной кампании» против России.

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Марина Совина
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