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02:23, 2 декабря 2022Мир

Пентагон решил научить ВСУ современному стилю ведения войны

WP заявила, что Пентагон обучит тысячи солдат ВСУ современному стилю ведения войны

Фото: Leah Millis / Reuters

Пентагон решил значительно расширить подготовку украинских военных и научить их методам ведения «более изощренной кампании» против России, заявила газета The Washington Post (WP).

По данным издания, министр обороны США Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают возможность значительного расширения плана обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным издания, Вашингтон надеется повысить уровень подготовки армии. В то же время, это еще больше втянет США в украинский конфликт, подчеркнули американские журналисты.

«План будет опираться на миллиарды долларов в виде оружия и другой помощи, которую Вашингтон предоставил Украине. США хотят показать, как вести более изощренную кампанию против российской армии», — говорится в статье.

Ожидается, что американские инструкторы будут обучать украинских солдат «сотнями или, возможно, даже тысячами» в городе Графенвер в Германии, где США и ранее тренировали бойцов ВСУ, но в меньшем количестве. «Остин стремится повысить способность Украины маневрировать на поле боя с помощью более современного стиля ведения войны», — подчеркнули источники.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации также рассказал, что США планируют значительно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки.

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Марина Совина
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