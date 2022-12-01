США захотели тренировать больше украинских военных

CNN: США планируют тренировать больше украинских военных и усложнить курсы подготовки

США планируют значительно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

«В рамках новой программы США начнут учить значительно более многочисленные группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя, включая координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, на одной только военной базе США в Германии ежемесячно планируется готовить 2,5 тысячи солдат​​​. При этом отмечается, что с февраля этого года США подготовили лишь несколько тысяч украинских военных для управления определенными видами вооружений.

Курсы подготовки, по данным CNN, будут значительно «более интенсивными и комплексными», чем те, что проводятся в настоящее время в Великобритании или Польше.

Отмечается, что соответствующее предложение было направлено по запросу украинской стороны.

Ранее сообщалось, что миссия Европейского союза (ЕС) для Украины начнет тренировать около 12 тысяч человек с начала ноября.