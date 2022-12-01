Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:57, 1 декабря 2022Мир

США захотели тренировать больше украинских военных

CNN: США планируют тренировать больше украинских военных и усложнить курсы подготовки

Фото: Ukrainian Defence Ministry / Reuters

США планируют значительно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

«В рамках новой программы США начнут учить значительно более многочисленные группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя, включая координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, на одной только военной базе США в Германии ежемесячно планируется готовить 2,5 тысячи солдат​​​. При этом отмечается, что с февраля этого года США подготовили лишь несколько тысяч украинских военных для управления определенными видами вооружений.

Курсы подготовки, по данным CNN, будут значительно «более интенсивными и комплексными», чем те, что проводятся в настоящее время в Великобритании или Польше.

Отмечается, что соответствующее предложение было направлено по запросу украинской стороны.

Ранее сообщалось, что миссия Европейского союза (ЕС) для Украины начнет тренировать около 12 тысяч человек с начала ноября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Франция начала работу по созданию спецтрибунала над Россией
Подольская выложила в сеть «подарочный» танец для Преснякова
Российский танкист выжил в горящем танке под обстрелом украинскими гранатами
Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида
В Испании сообщили о похожей на взорвавшуюся у посольства Украины посылке
Мать решила отомстить бывшей девушке сына и скинула ее отцу интимные фотографии
Человечество призвали отказаться от поспешных «похорон» целей по климату
США захотели тренировать больше украинских военных
Водителей шумных мотоциклов захотели штрафовать
Нутрициолог назвала три самых полезных гарнира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.