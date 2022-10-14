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16:20, 14 октября 2022Мир

ЕС начнет тренировать около 12 тысяч человек для Украины в ноябре

Миссия ЕС для Украины начнет тренировать около 12 тысяч человек с начала ноября

Фото: Yves Herman / Reuters

Миссия Европейского союза (ЕС) для Украины начнет тренировать около 12 тысяч человек с начала ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза в преддверии заседания глав МИД в Люксембурге.

«Министры примут два важных решения в понедельник. Одно из них — по тренировочной миссии ЕС для Украины», — сказал он.

По словам другого европейского дипломата, тренировочная миссия начнет работу в середине ноября. «Цель в том, чтобы миссия начала функционировать с середины ноября. Предполагается, что в ее рамках будут подготовлены около 12 тысяч человек», — пояснил источник.

Ранее Европейский союз намеревался запустить тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) 17 октября. Об этом заявлял глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По словам политика, Брюссель никогда не примет вхождение четырех новых регионов в состав России. «Мы ясно дали понять, что никогда не примем аннексию и что нас не запугают угрозы и эскалация со стороны России», — пообещал он.

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Анжелика Бережная
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