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ЕС пообещал запустить тренировочную миссию для украинской армии

Глава дипломатии ЕС Боррель пообещал 17 октября запустить тренировочную миссию для ВСУ
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Европейский союз намерен 17 октября запустить тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

По словам политика, Брюссель никогда не примет присоединение четырех субъектов к России. «Мы ясно дали понять, что никогда не примем аннексию и что нас не запугают угрозы и эскалация со стороны России», — пообещал он. Боррель добавил, что Евросоюз собирается усилить стратегию финансовой, политической поддержки Киева, поставок для армии Украины.

«Усилим давление на Россию с помощью дополнительных санкций и поддержим нашего международного партнера в преодолении последствий войны», — подчеркнул он.

Ранее страны Евросоюза договорились о новых санкциях против России. Меры предусматривают установление потолка цен на российскую нефть, при превышении которого будет запрещена ее транспортировка по морю третьим странам.

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Марина Совина
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