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09:25, 2 декабря 2022Силовые структуры

Две группы россиян попытались убить знакомых и обстреляли их машины

Под Иркутском две группы подельников попытались убить знакомых и обстреляли их автомобили

Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутской области троих жителей города Черемхово арестовали за покушение на убийство нескольких человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, вечером 9 ноября две группы молодых людей напали на знакомых. Первая компания на автомобиле Istana не менее 10 раз выстрелила в машину ВАЗ-2107, в которой в тот момент находились трое мужчин. Один из них был ранен. Убить оппонентов злоумышленникам не удалось, так как те скрылись с места преступления.

В это же время другая компания на автомобиле Toyota Mark X сравнялась на дороге с машиной Honda Torneo. Один из нападавших выстрелил в сторону соседнего авто не менее пяти раз. Однако потерпевшим также удалось скрыться.

После этого сотрудники СОБР, МВД и УФСБ задержали 10 человек. К уголовной ответственности были привлечены трое из них в возрасте от 21 до 31 года — они принимали самое активное участие в преступлении. Также силовики провели 10 обысков в квартирах фигурантов и свидетелей.

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Елизавета Новикова
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