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15:15, 2 декабря 2022Силовые структуры

Бывшего помощника замминистра МВД России заочно арестовали по делу об убийстве

В Петербурге суд заочно арестовал экс-помощника замглавы МВД России Скворцова за убийство

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Петербурге суд выдал санкцию на заочный арест бывшего помощника замминистра МВД России Дмитрия Скворцова, которому инкриминируют покушения и убийства. Об этом сообщает «Фонтанка».

Правоохранительные органы считают Скворцова причастным к покушению на бизнесмена Ливи Абрамова и его телохранителя Игоря Журавлева, к убийству знакомой Инны, которое было совершено на Украине, устранению казанского боксера Айдара Шайхлеева и расстрелу Олега Тарана.

Скворцов в настоящее время находится в розыске. Его связывают с арестованным главой петербургской федерации вольной борьбы и бывшим помощником руководителя Олимпийского комитета России Владимиром Кулибабой, которого называли правой рукой криминального авторитета Константина Яковлева, более известного как Костя Могила.

Кулибабу заключили под стражу в декабре 2021 года по делу о двойном убийстве, совершенном в 1993 году. Свою вину он отрицает.

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Любовь Ширижик
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