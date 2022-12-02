Бывшего помощника замминистра МВД России заочно арестовали по делу об убийстве

В Петербурге суд заочно арестовал экс-помощника замглавы МВД России Скворцова за убийство

В Петербурге суд выдал санкцию на заочный арест бывшего помощника замминистра МВД России Дмитрия Скворцова, которому инкриминируют покушения и убийства. Об этом сообщает «Фонтанка».

Правоохранительные органы считают Скворцова причастным к покушению на бизнесмена Ливи Абрамова и его телохранителя Игоря Журавлева, к убийству знакомой Инны, которое было совершено на Украине, устранению казанского боксера Айдара Шайхлеева и расстрелу Олега Тарана.

Скворцов в настоящее время находится в розыске. Его связывают с арестованным главой петербургской федерации вольной борьбы и бывшим помощником руководителя Олимпийского комитета России Владимиром Кулибабой, которого называли правой рукой криминального авторитета Константина Яковлева, более известного как Костя Могила.

Кулибабу заключили под стражу в декабре 2021 года по делу о двойном убийстве, совершенном в 1993 году. Свою вину он отрицает.