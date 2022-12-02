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15:14, 2 декабря 2022Россия

В Госдуме прокомментировали получение Сноуденом российского паспорта

Депутат Свинцов заявил, что получивший паспорт РФ Сноуден будет полезен государству
Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден. Фото: Анатолий Кучерена / РИА Новости

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, получивший российский паспорт, будет полезен государству. С таким мнением выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, его комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

Депутат предположил, что американский специалист окажется успешным во многих сферах. «Он (Сноуден — прим. «Ленты.ру») является большим специалистом в области аналитики данных. Он будет полезен государству или частным организациям», — заявил Свинцов.

По его мнению, Сноудена стоило бы привлечь как специалиста в области анализа данных. Развитие системы искусственного интеллекта, а также аналитических программных продуктов в России — очень важный аспект, напомнил депутат.

2 декабря адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что экс-сотрудник спецслужб США получил российский паспорт и принял присягу. Жена Сноудена тоже готовится подать заявление на получение российского паспорта, уточнил адвокат.

Эдвард Сноуден, работавший на Агентство национальной безопасности и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), в июне 2013 года оказался в центре международного скандала, передав журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран. После этого он бежал из Штатов и попросил политического убежища в нескольких десятках стран, в том числе в России, где в итоге получил разрешение на пребывание.

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Анна Щербакова
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