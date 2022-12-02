Трансгендеры ограбили российского туриста на пляже в Таиланде

The Tiger: двое «ледибоев» украли у российского туриста золотую цепь на пляже в Паттайе

Двое трансгендеров ограбили российского туриста, который отдыхал на популярном курорте в Таиланде. Об этом сообщает The Taiger.

Как уточняет издание, 2 декабря в три часа ночи путешественник по имени Артем обратился в полицию Паттайи и заявил, что двое «ледибоев» приставали к нему, а затем украли золотую цепь. По словам отдыхающего, инцидент произошел на побережье возле торгового центра Royal Garden Plaza Pattaya в районе Банг-Ламунг.

После этого полицейские выехали на место преступления и арестовали 38-летнюю Киттифан и 29-летнюю Аниват, подозреваемых в краже. Сотрудники правоохранительных органов предупредили, что в районе, где произошел инцидент, довольно темно, и поэтому трансгендеры часто поджидают там туристов, чтобы обокрасть их.

Ранее в ноябре туристическая полиция Таиланда начала курировать пляжи и улицы Паттайи, чтобы защитить туристов от трансвеститов, которые агрессивно навязывают секс-услуги. Теперь полицейские патрули и волонтерские группы обходят пляжи курортного города и улицу Уокинг-стрит, чтобы выискивать трансвеститов.