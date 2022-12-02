ООН пообещала расследовать видеозаписи казни российских военнопленных

ООН расследует видеозаписи казни российских военнопленных

Глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе заявил, что в организации будут расследовать видеозаписи казни российских военнопленных. Об этом он заявил во время пресс-конференция Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине.

«Конечно, мы знаем об этом событии. Оно было широко освещено. Очевидно, сейчас комиссия изучает само видео, — его качество, подлинность и другие данные — для того, чтобы глубже вникнуть в этот вопрос. Так что оно находится под следствием», — отметил Месе.