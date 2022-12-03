В Госдуме оценили переименование улиц в Изюме

Депутат Слуцкий заявил, что переименование улиц в Изюме будут вспоминать как анекдот

Улицам в Изюме Харьковской области в будущем обязательно будут возвращены их исторические названия, а сам факт их переименования станут вспоминать как анекдот. Так решение местных властей о смене названий улиц оценил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Пришедшие в Изюм нацисты взялись за выжигание памяти о всем русском и начали прямо с городских улиц. Вместо названных в честь всемирно признанного гения поэзии Пушкина и полководца Суворова там появятся улицы гитлеровских приспешников и кровавых убийц — Бандеры и Петлюры. Улица великого писателя Тургенева станет улицей имени террориста Дудаева», — отметил депутат.

По его словам, ничего нового в подобных действиях со стороны украинских властей нет.

Ранее 3 декабря стало известно, что власти Изюма решили переименовать ряд улиц и площадей, названия которых были связаны с российской или советской историей. Сообщалось, что всего новые названия планируется закрепить за 22 топонимами города.