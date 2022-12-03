Депутаты решили разобраться с перечнем запрещенных лекарств для водителей

«Известия»: в Госдуме решили разобраться с перечнем запрещенных лекарств для водителей

В Государственной думе готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые освободят автомобилистов от ответственности при обнаружении в организме следов запрещенных веществ, не относящихся к психотропным или наркотическим лекарствам. Об этом пишут «Известия».

Правила дорожного движения запрещают водителю управлять транспортным средством «под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание». КоАП же предполагает ответственность за употребление веществ, «вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение». Это разногласие создает проблемы у водителей, которые приняли лекарства, в составе которых есть компоненты, официально не считающиеся наркотическими и психотропными.

Издание поясняет, что такие вещества входят в состав многих жаропонижающих, болеутоляющих или антигистаминных препаратов, и тесты на наркотики дадут положительный результат. При этом получить опьяняющий эффект при приеме таких лекарств в терапевтических дозах невозможно.

Ранее в ГИБДД захотели создать реестр влияющих на водителей препаратов, употребление которых будет являться противопоказанием к вождению транспорта. «Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем, чтобы люди, покупая лекарства, понимали», — попросил начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Александр Быков.

В феврале нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун напомнил, что при приеме ряда лекарств россиянам грозит лишение водительских прав. К таким препаратам он отнес нейролептики, транквилизаторы, антиконвульсанты и антидепрессанты. «Это комбинированные препараты, в состав которых входит фенобарбитал, — корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин и андипал. Список можно дополнить еще и кодеинсодержащими препаратами», — подчеркнул специалист.