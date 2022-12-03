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09:31, 3 декабря 2022Россия

Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в Сибири

В Красноярском крае сгорел частный дом, в котором погибли двое детей и один взрослый
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Красноярском крае произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли двое детей и один взрослый. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в жилом доме города Заозерный поступило в экстренные службы в 03:12 по местному времени 3 декабря. К месту пожара прибыли восемь единиц техники и 19 пожарных. Через четыре часа они потушили возгорание на площади 92 квадратных метра.

В связи с гибелью людей следователями возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает ТАСС.

По предварительной версии следствия, пожар произошел из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации печи. Следователи в ходе осмотра установили, что дымоход находился рядом с деревянным потолочным перекрытием. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Москве в квартире жилого дома произошел пожар. В результате один человек погиб.

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Любовь Ширижик
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