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21:01, 3 декабря 2022Культура

Швырнувшего микрофон и покинувшего сцену Лепса сняли на видео

Певец Григорий Лепс во время концерта в Санкт-Петербурге бросил микрофон и ушел со сцены

Певец Григорий Лепс во время концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге швырнул микрофон и покинул сцену. Момент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На записи видно, что Лепс резко прерывает пение, наклоняется и стоит несколько секунд, уперев руки в колени. Все это время зал продолжает петь.

Затем певец разворачивается, резко бросает микрофон и уходит со сцены. На этом видео заканчивается.

Концерт проходил 2 декабря. Днем 3 декабря в официальном сообществе Лепса во «ВКонтакте» появилась публикация, в которой объясняется произошедшее.

«Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон», — говорится в сообщении.

В сообществе также сказано, что артист и его поклонники обязательно еще споют вместе на новых концертах в 2023 году.

Сергей Истомин
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