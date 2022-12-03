Макрон переговорит с Зеленским перед созвоном с Путиным

Le Parisien: Макрон переговорит с Зеленским перед телефонным разговором с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон переговорит с украинским лидером Владимиром Зеленским перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью газете Le Parisien.

Французский лидер заявил, что ждал возможности подробно обсудить ряд вопросов с президентом Байденом перед созвоном с Путиным.

«Также я ждал беседы и с гендиректором МАГАТЭ, с которым я вновь поговорю в это воскресенье… И, конечно же, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским», — подчеркнул Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон подтвердил, что вскоре хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В настоящее время ожидается, что лидеры созвонятся. При этом точных дат телефонного разговора пока нет.