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07:04, 3 декабря 2022Забота о себе

Врач перечислил самые популярные у мужчин косметологические процедуры

Врач Ивкин: чаще всего мужчины приходят к косметологу для устранения возрастных изменений

Фото: Engin akyurt / Unsplash

Врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин перечислил наиболее частые запросы у мужчин при обращении к косметологу. О них он рассказал «Известиям».

Специалист подчеркнул, что наибольшим спросом у мужчин пользуются косметологические процедуры, позволяющие устранить возрастные изменения, в частности, морщины в области лба, межбровья и глаз, а также опущение лица и потерю четкого контура овала. По словам Ивкина, существует несколько способов, чтобы вернуть лицу молодость. К примеру, инъекции филлеров на основе гиалоурановой кислоты направлены не на глубинные изменения, а на омоложение с помощью создания четкости и фактурности лица.

Однако, продолжил врач, многие мужчины отказываются от инъекций, поэтому в последнее время в области косметологии лидирует процедура безинъекционного смас-лифтинга на аппарате ультраформе. Во время процедуры происходит воздействие сфокусированным ультразвуком на все слои кожи. Ее необходимо повторять только раз в год, а эффект становится заметен уже через месяц. Еще одной популярной процедурой у мужчин является атравматическая вакуумная чистка лица, при которой врач безболезненно очищает поры от черных точек, добавил Ивкин.

Ранее британский косметолог Сэм рассказала о трех бесполезных омолаживающих процедурах. По ее словам, в первую очередь следует отказаться от нитевого лифтинга (методика омоложения лица, которая осуществляется с помощью ввода через прокол на коже ревитализирующих нитей).

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Варвара Кузьмина
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