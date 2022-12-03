В Греции устроили акцию протеста у сошедшего с рельсов поезда с техникой НАТО

Компартия Греции устроила акцию протеста у сошедшего с рельсов поезда с техникой НАТО

Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) устроили акцию протеста у порта Александруполис на месте сошедшего с рельсов поезда с военной техникой НАТО. Об этом сообщил портал 902.gr.

Участники Компартии держали знамена и выкрикивали лозунги, такие как «Александруполис — порт народов, а не оплот империалистов», «Пусть американцы и военные базы уходят». Таким образом собравшиеся хотели указать на опасности, возникающие из-за «превращения города и порта в военную базу сил США и НАТО».

Представитель КПГ Дионисис Кладис при этом призвал жителей обратить внимание на то, что рядом с их домами и предприятиями провозят технику, которая, по его словам, представляет угрозу для их безопасности. Он также заявил о том, что Греции необходимо отстраниться от участия в конфликте на Украине.

Ранее сообщалось, что утром 2 декабря недалеко от порта Александруполис сошел с рельсов поезд с военной техникой армии США. На месте происшествия были организованы восстановительные работы с использованием кранов. Уточнялось, что порт, по заявлению официальных лиц США, используется для перевозки оружия на Украину.