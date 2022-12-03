В Британии сообщили о задержании 58-летнего российского бизнесмена

The Independent: 58-летний российский бизнесмен задержан в своем доме в Лондоне

Британские правоохранители задержали в Лондоне российского бизнесмена. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает издание The Independent со ссылкой на заявление британского Национального агентства по борьбе с преступностью.

По данным британской газеты, речь идет о 58-летнем мужчине, его имя не раскрывается. Бизнесмена задержали 1 декабря в его собственном доме в «многомиллионном» доме в Лондоне. Всего в спецоперации были задействованы около 50 сотрудников нацагентства.

Известно, что предпринимателя обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и лжесвидетельства.

Вместе с бизнесменом также был задержан 35-летний мужчина, работавший в его доме. До этого его видели выходящим из поместья с сумкой, в которой было обнаружено несколько тысяч фунтов наличными. Правоохранители также задержали 39-летнего мужчину, который является экс-бойфрендом нынешнего партнера предпринимателя. Их также подозревают в отмывании денег.

В дальнейшем всех троих подозреваемых допросили и отпустили под залог.

