Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:04, 3 декабря 2022Мир

В Британии сообщили о задержании 58-летнего российского бизнесмена

The Independent: 58-летний российский бизнесмен задержан в своем доме в Лондоне

Фото: Shutterstock

Британские правоохранители задержали в Лондоне российского бизнесмена. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает издание The Independent со ссылкой на заявление британского Национального агентства по борьбе с преступностью.

По данным британской газеты, речь идет о 58-летнем мужчине, его имя не раскрывается. Бизнесмена задержали 1 декабря в его собственном доме в «многомиллионном» доме в Лондоне. Всего в спецоперации были задействованы около 50 сотрудников нацагентства.

Известно, что предпринимателя обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и лжесвидетельства.

Вместе с бизнесменом также был задержан 35-летний мужчина, работавший в его доме. До этого его видели выходящим из поместья с сумкой, в которой было обнаружено несколько тысяч фунтов наличными. Правоохранители также задержали 39-летнего мужчину, который является экс-бойфрендом нынешнего партнера предпринимателя. Их также подозревают в отмывании денег.

В дальнейшем всех троих подозреваемых допросили и отпустили под залог.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Разведка оценила потери российских войск в ходе спецоперации
Бизнес призвали работать в ночную смену в Николаевской области
Боевая работа российских танков на авдеевском направлении попала на видео
В США заявили о перехвате в Оманском заливе судна с боеприпасами
В Дагестане обнаружили сотни мертвых тюленей
Аршавин оценил поведение участников массовой драки между «Зенитом» и «Спартаком»
Раскрыта судьба «мишленовских» ресторанов в Москве
В Запорожье сообщили об ударах по местам формирования националистической группы
Военкор показал последствия попадания снаряда по объекту ВСУ в Краматорске
Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.