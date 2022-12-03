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18:00, 3 декабря 2022Бывший СССР

Президент Молдавии Санду назвала единственный путь для выживания страны

Президент Молдавии Санду: вступление в ЕС станет единственным путем для выживания страны

Фото: Yoan Valat / Reuters

Вступление в Евросоюз (ЕС) станет единственным путем для выживания Молдавии. Об этом президент страны Майя Санду заявила в интервью японскому телеканалу NHK, передает ТАСС.

По ее мнению, Молдавия в составе ЕС получит более широкие возможности для экономического развития и окажется в большей безопасности. Что касается перспектив вступления страны в НАТО, то этому пока препятствует присутствие российских миротворцев в Приднестровье, полагает Санду.

3 декабря премьер-министр Фумио Кисида провел встречу с президентом Молдавии в рамках проходящей в Токио Всемирной Ассамблеи женщин WAW!2022. По ее итогам Япония пообещала Кишиневу помощь в 27 миллионов долларов.

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Любовь Ширижик
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