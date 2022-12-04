Apple собралась перенести производство iPhone из Китая

WSJ: Apple ускорила планы по переносу производства iPhone из Китая в Индию или Вьетнам

Американская корпорация Apple в последние недели ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как сообщили собеседники издания, Apple просит поставщиков более активно планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, и стремится сократить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.

Отмечается, что принятию такого решения способствовали ноябрьские бунты рабочих на одном из крупнейших заводов по производству iPhone в китайском городе Чжэнчжоу, где работает 300 тысяч человек и на который в свое время приходилось 85 процентов линейки iPhone Pro.

Пока не ясно, когда именно Apple сможет полностью избавиться от зависимости от этого завода. Одним из решений может стать привлечение большего числа сборщиков, даже если эти компании базируются в Китае. В число таких компаний, по данным газеты, могут войти китайские Luxshare Precision Industry Co. и Wingtech Technology Co.

Ранее инсайдеры заявляли, что производство iPhone в Китае может упасть минимум на 30 процентов в связи с проблемами Foxconn. В компании пришли к выводу, что им не удастся стабилизировать производственные процессы до конца ноября. Ожидается, что Apple потеряет 8 миллиардов долларов из-за проблем на производстве iPhone.