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10:51, 4 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве и Одесской области продолжились экстренные отключения света

ДТЭК: в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях продолжаются экстренные отключения

Фото: Shutterstock

В Киеве, а также в Днепропетровской и Одесской областях продолжились экстренные отключения света. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

«В регионах происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — заявили в компании.

Там добавили, что в настоящее время сотрудники ДТЭК совместно со специалистами «Укрэнерго» и экстренных служб делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Ранее в декабре замдиректора «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский заявил, что в результате российских ракетных ударов в Харьковской области была уничтожена вся генерирующая энергосистема. По его словам, на данный момент в регионе отсутствует генерация, в связи с чем активно продолжаются аварийные отключения электроэнергии.

В конце ноября глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что в результате российских ракетных атак повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции Украины. 29 ноября дефицит электроэнергии в стране оценивался в 30 процентов.

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Варвара Кошечкина
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