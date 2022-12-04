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01:27, 4 декабря 2022Мир

В США предркели снижение интенсивности боев на Украине в ближайщие месяцы

Глава Нацразведки США Хейнс: интенсивность боев на Украине снизится в ближайщие месяцы

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Разведка США полагает, что интенсивность ведения боевых действий на Украине будет снижена в ближайшие месяцы. С такой оценкой выступила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на форуме, организованном фондом Рональда Рейгана. Трансляция ведется на Youtube-канале фонда.

По словам Хейнс, темпы ведения конфликта уже несколько снизились. «Мы ожидаем, что будем наблюдать это и в ближайшие месяцы», — добавила она.

Глава американской разведки отметила, что дальнейшая интенсивность действий будет зависеть от того, каким образом будет обстоять ситуация в зоне конфликта по завершении зимнего периода.

Ранее бывший сотрудник госдепа США, профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж рассказал «Ленте.ру», что Россия и Украина могут заключить перемирие на зимний период, так как это будет отвечать военным целям. По его предположению, на данном этапе Украина и Россия очень далеки от соглашения об условиях будущего мира. Москва навряд ли откажется от новых территорий, а Киев не откажется от заявленной цели по возвращению к границам даже не до февраля 2022 года, а до 2014 года, добавил он.

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Марина Совина
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