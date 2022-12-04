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13:14, 4 декабря 2022Мир

В Иране задумали упразднить полицию нравов спустя несколько месяцев протестов

Генпрокурор Ирана Монтазери объявил об упразднении полиции нравов на фоне протестов

Фото: WANA / Reuters

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что упраздняет полицию нравов, которую обвиняют в убийстве 22-летней Махсы Амини. По словам генпрокурора, этот орган не имеет ничего общего с судебной системой. Цитату приводит издание Khabar Online.

Издание The Guardian сообщает, что помимо этого в стране могут пересмотреть правила ношения хиджаба.

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Решение Монтазери прозвучало на фоне многомесячных протестов, поводом для них стала смерть Амини в сентябре этого года. Девушку задержали за «неправильное ношение хиджаба» и увезли в участок, затем она оказалась в больнице и впала в кому. Семья Махсы считает, что она была здорова и девушку могли избить полицейские: на это указывают и слова очевидцев. Власти Ирана же отрицают причастность органов к смерти девушки.

В ходе многомесячных протестов, по официальным данным, погибли не менее 300 человек.

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Елизавета Наумова
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