ЕС и США предрекли угрозу начала новой торговой войны

В ЕК заявили о риске начала новой торговой войны ЕС с США из-за закона о снижении инфляции

В настоящее время существует риск начала новой торговой войны ЕС с США из-за американского закона о снижении инфляции. Такое развитие событий предрекла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

По ее словам, эта торговая война — не в интересах ни США, ни Европы. В Брюсселе готовы принимать ответные меры для защиты европейской экономики. ЕС ответит на закон об инфляции «в адекватной и тщательно сбалансированной манере», подметила фон дер Ляйен.

Политик также заявила, что новый американский закон может привести к закрытию рынков и проблемам с критически важными цепочками поставок, которые работали даже во время пандемии COVID-19. Помимо этого, реализация данного закона способна начать оттягивать в США инвестиции и поставки редкоземельных источников, которые необходимы и европейским странам. Такие материалы важны для ЕС, чтобы продолжать развитие альтернативной энергетики, пояснила глава ЕК.

Фон дер Ляйен утверждает, что США должны «учитывать озабоченности Европы». Кроме того, стоит координировать действия по обеспечению западных экономик критически важными источниками, добыча и обработка которых сейчас в основном сосредоточена в Китае. В связи с этим политик призвала создать фонд для общей поддержки экономики и предоставления помощи правительствами стран ЕС своим компаниям.

В целом опасения Европы связаны с американским пакетом налоговых льгот на сумму 369 миллиардов долларов для поддержки зеленого бизнеса США. Новый закон — Акт о снижении инфляции (IRA) — должен начать действовать с 1 января. В нем прописаны критерии сокращения налогов и льгот в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США. В ЕС недовольны тем, что Вашингтон не предлагает мирного соглашения.