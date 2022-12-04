Российское общество «Знание» показало зрителям документальный фильм «Отважные»

В кинотеатрах восьми городов страны прошли премьеры документального фильма «Отважные»

В кинотеатрах восьми городов страны состоялись премьерные показы документального фильма «Отважные» режиссера Олеси Шигиной. Киноленту на большом экране увидели жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска и Сургута.

Картина посвящена героизму и подвигам бойцов, которые ежедневно совершаются на передовой. Фильм снят через трепетный материнский взгляд — у режиссера Олеси Шигиной 21-летний сын добровольно встал на защиту Родины. В картине снялись бойцы и женщины, работающие в помощь защитникам. Фильм снят «живой» мобильной камерой, что позволяет словно наблюдать за происходящим со стороны и погружаться в реальность героев. В конце ноября на встрече Владимира Путина с матерями участников СВО Олеся Шигина рассказала о своем фильме президенту России. Он одобрил кинокартину и выразил желание её посмотреть.

«Сегодня мы восхищаемся российскими солдатами, которые встали на защиту Родины от посягательств извне. Именно документальное кино, снятое на передовой, позволяет нам стать свидетелями их мужества и героизма. Чтобы жители нашей страны познакомились с историями храбрых героев – участников СВО — Общество «Знание» организует двухдневные показы фильма «Отважные» в семи крупных городах. Я уверен, что эта документальная кинолента найдет отклик у аудитории и не оставит никого равнодушным», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В Москве картину зрителям представила сама режиссер. «Этот фильм был сделан по воле сердца и судьбы, потому что каждой своей клеточкой я ощущаю связь со своей страной. А моя страна сейчас кровоточит, и за нее стоят наши лучшие ребята. Когда я ехала на линию фронта я хотела понять, кто они, какие они, похожи ли они на моего сына. Оказалось, что да, они похожи, и они лучшие», — отметила Олеся Шигина на презентации картины.

Кино снято в одну камеру, одними руками. В нем также рассказывается о тех, кто помогает нашим бойцам, которые ушли на фронт:

«Отважные не только там, они и здесь. Это те, кто несмотря ни на что помогает ребятам всеми возможными способами. Таких людей очень много, сейчас они объединяются по всей стране. Мы бросаем кличи, чтобы ребятам покупать и отгружать необходимые для них вещи, и когда откликаются бабушки, которые перечисляют 30 рублей, и бизнесмены, которые перечисляют 30 тысяч — и та, и другая сумма одинаково бесценна», — подчеркнула режиссер.

Мероприятия прошли в рамках просветительского проекта «Умное кино», который стартовал под руководством Российского общества «Знание» 13 апреля 2022 года. Проект отбирает лучших авторов сценарных проектов документальных фильмов, которые обладают необходимыми навыками и мотивацией для создания просветительского контента, и их популяризацией во всех регионах России. Он призван продолжать просветительские традиции отечественного кинематографа, формировать новую культурную среду и объединять поклонников документального кино.