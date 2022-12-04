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11:44, 4 декабря 2022Мир

В ЕС оценили возможность мирных переговоров между Россией и Украиной

El Pais: Россия и Украина пока не готовы сесть за стол переговоров

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Эксперт по Украине из Центра анализа европейской политики Боржа Лашерас и старший научный сотрудник Барселонского центра международных отношений Кармен Клаудин в разговоре с изданием El Pais оценили возможность мирных переговоров между Россией и Украиной, описав «красные линии» властей обеих стран и мнения США и ЕС по этому поводу.

Так, эксперты полагают, что Киев не доверяет Москве и местным властям, потому не готов садиться за стол переговоров. «Украинское руководство ясно дало понять, что они стремятся к полной победе — меньшего люди и не ждут», — указывает Клаудин.

Однако Россия тоже не готова к переговорам, уверены собеседники El Pais. «[Президент России Владимир] Путин готов к долгой войне... Может быть, он продолжит [вести боевые действия] 2024-го — года президентских выборов в США, — чтобы посмотреть, что произойдет», — подчеркнул Лашерас.

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Тем не менее в Европе преобладают проукраинские настроения, поэтому там готовы продолжать оказывать Киеву поддержку, не настаивая на переговорах. Администрация президента США Джо Байдена могла бы привлечь Украину за стол переговоров, однако пока там поджидают подходящего момента, считают Клаудин и Лашерас.

Китайское правительство, несмотря на закупки огромных объемов российской нефти и газа, не оказывает полноценной поддержки Москве, уверены собеседники El Pais. Однако в последние недели правительство председателя КНР Си Цзиньпиня «проявляет растущее нетерпение» в связи с продолжающимися боевыми действиями.

При этом, хотя эксперты считают, что странам еще рано садиться и вести диалог, готовиться к этому можно: это послужит сигналом о том, что у них есть желание положить конец конфликту. Впрочем, пока они сходятся во мнении, что Запад продолжит поддерживать Украину и не будет принуждать правительство президента страны Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

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Виктория Кондратьева
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