Девочку-подростка заподозрили в убийстве шестилетнего брата в Подмосковье

СК: девочка-подросток подозревается в убийстве шестилетнего брата в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники полиции задержали девочку-подростка, которая подозревается в убийстве шестилетнего брата. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области.

По данным ведомства, 4 декабря 14-летняя девочка находилась вместе с братом в частном доме в одном из СНТ Богородского городского округа. В какой-то момент сестра нанесла мальчику несколько ударов. В результате полученных травм он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Специалисты осмотрели место преступления и изъяли имеющие значение для следствия смывы и предметы. Сама подозреваемая и ее родители были допрошены. При этом мотив подростка не раскрывается.

Как уточнили в СК, в ближайшее время подозреваемой также будут назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Планируется опросить учителей подростка и ее школьного психолога.