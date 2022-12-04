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11:51, 4 декабря 2022Мир

В турецком городе произошел взрыв

Взрыв произошел в жилом доме турецкого города Шанлыурфа

Фото: Shutterstock

В жилом доме турецкого города Шанлыурфа произошел взрыв. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщает агентство Anadolu.

Как уточняется, взрыв произошел на первом этаже шестиэтажного дома. Причина происшествия пока не называется.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре человека, они были доставлены в больницы. Также повреждения получили несколько квартир, располагающихся на первом этаже.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и врачи скорой помощи.

13 ноября взрыв произошел на улице Истикляль в Стамбуле. В результате теракта погибли шесть человек, 81 человек пострадал. Правоохранительные органы задержали подозреваемую, гражданку Сирии Ахлам Альбашир, а также мужчину, личность которого не раскрывается. Предполагается, что они причастны к организации теракта.

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Варвара Кошечкина
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