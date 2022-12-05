Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:01, 5 декабря 2022Россия

Кадыров в стихах обратился к Зеленскому

Глава Чечни Кадыров в стихах обратился к президенту Украины Зеленскому

Фото: Christopher Pike / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихах обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующие строки появились в его Telegram-канале.

«Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча… / Как последний алкоголик / Бредит часто сгоряча», — написал глава Чеченской Республики.

Кадыров назвал Зеленского гением лицедейства, а также заявил, что президенту Украины «плевать» на страну и народ. «Ты кого так чтишь сугубо, / Исполняя каждый "чих"? / Адмиралов в черных юбках, / Генералов голубых!? / Вижу, сгинешь ты в неволе, / Жизнь позорную влача… / Перепутал клоун роли / Над собою хохоча…» — заключил политик.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинцам в стихах и призвал противостоять националистическому движению Степана Бандеры. Он отметил, что украинский народ не является вражеским российскому, поскольку их объединяет общая история, включая борьбу против гитлеровской Германии, а также общее будущее без национализма. Также Кадыров сказал о том, как Запад разлучает братские народы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В трех городах России за сутки произошли взрывы газа в жилых домах
Названы первые признаки самого распространенного расстройства пищевого поведения
В Черкасской области Украины произошли взрывы
Глюкоза показала фигуру в прозрачном комбинезоне
Полина Гагарина показала лицо без макияжа на новом фото
Основателя российской золотодобывающей компании осудили на пять лет за аферу
Число погибших при обстреле Алчевска из HIMARS снова выросло
Кадыров в стихах обратился к Зеленскому
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Россиянам решили усложнить покупку жилья в одной европейской стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.